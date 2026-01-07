Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliği’ne Atandı

Kararnameyle Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan Valiliği'ne atandı; Hayrettin Çiçek ise Karaman Valiliği'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:04
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yayımlanan kararnameyle Karaman Valiliğine atandı. Yerine ise Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte görev değişikliği resmen yürürlüğe girdi.

Hayrettin Çiçek, Ardahan’da 9 Ağustos 2023 tarihinde göreve başlamıştı; bu atama kararıyla yeni görevi Karaman Valiliği oldu.

Mehmet Fatih Çiçekli ise Ardahan Valiliği görevine getirildi ve ildeki görev değişimi böylece gerçekleşmiş oldu.

