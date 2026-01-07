Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliği’ne Atandı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yayımlanan kararnameyle Karaman Valiliğine atandı. Yerine ise Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte görev değişikliği resmen yürürlüğe girdi.

Hayrettin Çiçek, Ardahan’da 9 Ağustos 2023 tarihinde göreve başlamıştı; bu atama kararıyla yeni görevi Karaman Valiliği oldu.

Mehmet Fatih Çiçekli ise Ardahan Valiliği görevine getirildi ve ildeki görev değişimi böylece gerçekleşmiş oldu.

ARDAHAN VALİLİĞİ'NE MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ ATANDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)