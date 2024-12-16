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Mehmet Kavukcu'dan Brüksel'de Unutulmaz 'Göç' Performansı

Sanatçı Mehmet Kavukcu, Brüksel’de gerçekleştirdiği performansla Türk göçünün 60 yıllık hikayesini gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:44
Mehmet Kavukcu'dan Brüksel'de Unutulmaz 'Göç' Performansı

Mehmet Kavukcu, Brüksel'de 'Göç' Performansıyla Dikkat Çekti

Sanatçı ve akademisyen Mehmet Kavukcu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği etkileyici performansla Türk toplumunun 60 yıl süren göç hikayesini gözler önüne serdi. Bu performans, 60 yıl önce imzalanan İş Gücü Anlaşması ile Belçika'da bulunmaya başlayan Türk toplumunun zorluklarını simgeliyor.

Göçün İzleri, Metal Karyolada Taşındı

Kavukcu, göçmenlerin geçici barınma koşullarını temsil eden metal bir karyolayı Brüksel Kuzey Tren İstasyonu'ndan Rogier Meydanı'na kadar sırtında taşıdı. Performans sırasında karyolayı zaman zaman sürükleyerek ilerleyen Kavukcu, göç temasını derinlemesine hissettirdi.

Objelerle Anlatılan Göç Hikayesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle sergilenen performansında Kavukcu, sarı işçi yağmurluğu, nevresim, yastık ve çarşaf gibi nesneleri de kullandı. Bu objelerle hem geçmişi hem de günümüzdeki göçmenlerin yaşadığı zorlukları yansıtmayı amaçladı.

Sembollerle Dolu Bir Anlatım

Performans sırasında Kavukcu, kalem ve boyalarla hem karyolaya hem de kendi bedenine semboller çizdi. Yastığa eklediği ay yıldız ve Belçika bayrağı motifleri, göçmen kimliğini vurguladı. Ayrıca, çarşafa yazdığı tarih, isimler ve kısa cümlelerle göçün bireysel ve toplumsal anlamını derinlemesine ifade etti.

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Mehmet Kavukcu'dan Brüksel'de Unutulmaz 'Göç' Performansı

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