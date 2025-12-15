DOLAR
Mehmet Koca Yeniden Başkan Seçildi — Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği

Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin Olağan Üstü Genel Kurulu'nda Mehmet Koca yeniden başkan seçildi; 137 üyenin katılımıyla raporlar oy birliğiyle ibra edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:46
Mehmet Koca yeniden başkan seçildi

Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin başkanlığına yeniden Mehmet Koca seçildi.

Olağan Üstü Genel Kurul'da oy birliğiyle onay

Derneğin Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Divan Başkanlığına Mustafa Aksu, divan üyeliklerine ise Mestan Mercan ve Nedim Uzsoy seçildi.

137 üyenin katılımıyla yeterli sayının sağlandığı kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu, mali bütçe ve denetim kurulu raporu okunarak üyeler tarafından oy birliğiyle ibra edildi.

Seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Mehmet Koca, yeniden derneğin başkanı oldu.

