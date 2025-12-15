Mehmet Koca Yeniden Başkan Seçildi — Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği

Mehmet Koca yeniden başkan seçildi
Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin başkanlığına yeniden Mehmet Koca seçildi.
Olağan Üstü Genel Kurul'da oy birliğiyle onay
Derneğin Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Divan Başkanlığına Mustafa Aksu, divan üyeliklerine ise Mestan Mercan ve Nedim Uzsoy seçildi.
137 üyenin katılımıyla yeterli sayının sağlandığı kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu, mali bütçe ve denetim kurulu raporu okunarak üyeler tarafından oy birliğiyle ibra edildi.
Seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Mehmet Koca, yeniden derneğin başkanı oldu.
