Mehmet Kuş, Balıklıgöl ve Tarihi Çarşılarda Esnafla Buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Balıklıgöl Platosu ve tarihi çarşıları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla talepleri yerinde dinledi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:46
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip esnaf ve vatandaşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi.

Hafta sonu mesaisinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Balıklıgöl Platosu'nu ziyaret eden Kuş, gelenlerle sohbet etti ve şehir dışından gelen misafirlerle ilgilendi.

Balıklıgöl'de temizlik çalışmaları

Kuş, Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek alanın sürekli temiz ve düzenli tutulması için gösterilen çabayı vurguladı. Şehre gelen misafirlerin Şanlıurfa'dan mutlu ayrılmalarının kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Tarihi çarşılar ve esnaf ziyareti

İncelemelerin ardından tarihi çarşılar bölgesine geçen Kuş ve beraberindekiler, işyerlerini gezerek esnafa hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu. Kuş, temizlik ve düzen konusundaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi.

Şehrin gözbebeği tarihi çarşıların sürekli temiz ve düzenli görünmesinin bir prestij meselesi olduğunu vurgulayan Kuş, temizlikte esnafın desteğinin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Esnaf ve vatandaşların ilettiği görüş ve önerilerin Eyyübiye'ye hizmet yolunda önemli bir rehber niteliği taşıdığını söyleyen Kuş, toplumun farklı kesimleriyle birebir temas kurmanın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

