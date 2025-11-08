Mehmet Kuş, Eyyübiye’de Zimem Defterini Satın Aldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Buhara ve 15 Temmuz mahallelerinde vatandaşlarla buluşup bir bakkaldaki zimem defterini satın aldı ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:56
Başkan Kuş Buhara ve 15 Temmuz mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yanındakilerle birlikte Buhara ve 15 Temmuz mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallede uğradığı bir bakkal dükkanında, vatandaşların borçlarının yazılı olduğu zimem defteri geleneğini sürdürerek defteri satın aldı.

Kuş, mahalledeki bazı ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara da misafir oldu. Engelli bir vatandaşın evinde çay içerek, aile fertleriyle sohbet edip dertlerini dinledi. Ziyarette Kuş, "Rabbim din iman versin, sağlık sıhhat versin. Her ne kadar biz buraya geldik desek de bizi gönderen Allah Celle Celaluhu’dur. Bir ihtiyacınız varsa söylemeseniz, vebali sizin boynunuzadır. Biz kendimizden vermiyoruz, verecek olan Allah’tır, biz hayır için sadece vesileyiz, sebebiz" dedi.

Ziyaret ettiği evlerde yaşayan vatandaşların taleplerinin karşılanması için ilgili birimlere talimat veren Kuş, yaşlı ve hasta bir kadının hastaneye götürülerek tedavisinin başlatılması için personel görevlendirdi.

Her iki mahallede çok sayıda aileyi evlerinde ziyaret eden Başkan Kuş ve beraberindekilerin ilgisi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

