DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.243.410,1 -1,13%

Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mehmet Öz, Türk Ocakları'nın 47. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkan seçildi. Kurulda farklı görüşler dile getirildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:05
Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türk Ocakları Genel Başkanlığı görevine Mehmet Öz yeniden seçildi. Türk Ocaklarının 47. Olağan Genel Kurulu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mehmet Öz, genel kurulda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele alması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, Türk Ocakları'nın toplumsal sorunlara yönelik çözümler ve umut sunma misyonunu öne çıkardı.

Sürü Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci de Türk Ocaklarının sadece fikir ocağı değil, umut ocağı

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, ana vatan Türkiye ve Türk dünyası ile olan bağların güçlendiği sürece Irak Türklüğünün var olacağını ve bu mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü Prof. Dr. Erkin Emet, ise konuşmasında Çin'in son 76 yıldır Doğu Türkistan'daki Türk topluluklarını yok etmeye yönelik politikalar uyguladığını aktardı.

Kırım Türkler Yardımlaşma ve Derneği Başkanı Mükremin Şahin ve Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Akif Aşırlı da genel kurulda görüşlerini paylaştılar.

Seçimlerin tek listeyle yapıldığı genel kurulda, Mehmet Öz yeniden Türk Ocakları Genel Başkanı olarak seçildi. Ayrıca, Türk Ocakları ödüllerinin de dağıtıldığı etkinlikte, Türk Ocakları 113. Yıl Özel Armağanı Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya verildi, Yaycı ödülü aldığından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türk Ocaklarının 47. Olağan Genel Kurulu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Türk Ocağı...

Türk Ocaklarının 47. Olağan Genel Kurulu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Türk Ocağı Salonu'nda yapıldı. Türk Ocakları Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Öz, burada konuşma yaptı.

Türk Ocaklarının 47. Olağan Genel Kurulu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Türk Ocağı...

Türk Ocaklarının 47. Olağan Genel Kurulu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Türk Ocağı Salonu'nda yapıldı. Türk Ocakları Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Öz, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin'de Boğa Güreşlerinde Yaralanma Olayı
2
Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Bakan Yumaklı: Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Galip Geleceğiz!
4
Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM Genel Kurulu'nda Kadın-Erkek Eşitliğine Vurgu Yaptı
6
Halkın İsmet Paşa'sı Sergisi Pembe Köşk'te Kapılarını Açtı

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!