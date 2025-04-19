Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, ana vatan Türkiye ve Türk dünyası ile olan bağların güçlendiği sürece Irak Türklüğünün var olacağını ve bu mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü Prof. Dr. Erkin Emet, ise konuşmasında Çin'in son 76 yıldır Doğu Türkistan'daki Türk topluluklarını yok etmeye yönelik politikalar uyguladığını aktardı.

Kırım Türkler Yardımlaşma ve Derneği Başkanı Mükremin Şahin ve Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Akif Aşırlı da genel kurulda görüşlerini paylaştılar.

Seçimlerin tek listeyle yapıldığı genel kurulda, Mehmet Öz yeniden Türk Ocakları Genel Başkanı olarak seçildi. Ayrıca, Türk Ocakları ödüllerinin de dağıtıldığı etkinlikte, Türk Ocakları 113. Yıl Özel Armağanı Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya verildi, Yaycı ödülü aldığından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türk Ocaklarının 47. Olağan Genel Kurulu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Türk Ocağı Salonu'nda yapıldı. Türk Ocakları Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Öz, burada konuşma yaptı.

Türk Ocaklarının 47. Olağan Genel Kurulu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Türk Ocağı Salonu'nda yapıldı. Türk Ocakları Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Öz, burada konuşma yaptı.