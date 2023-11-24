Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi’ne 245 Bin Başvuru Olduğunu Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde uygulanan Yerinde Dönüşüm Projesi’ne 245 bin afetzedenin başvurduğunu açıkladı. Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş’ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlara güvenli konutlar sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.





Deprem Bölgesinde Yerinde Dönüşüm

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler, Türkiye ve Suriye’nin yanı sıra birçok ülkede hissedildi ve büyük hasara yol açtı. Depremler sonucunda Türkiye’de 50 bin 783, Suriye’de ise 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti. Depremlerden etkilenen 11 ilde 850 bine yakın bağımsız birim hasar gördü.

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzedelerin kendi ev ve iş yerlerini yerinde yapabilmeleri için Yerinde Dönüşüm Projesi’ni başlattı. Proje kapsamında, konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verilecek.

Bakan Özhaseki, 24 Kasım 2023’te Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, Yerinde Dönüşüm Projesi’ne şu ana kadar 245 bin vatandaşın başvurduğunu duyurdu. Bakan Özhaseki, “Vatandaşlarımız haklı olarak hatıraları olduğu, doğduğu yerlerden ayrılmak istemediklerini, eğer devlet olarak kendilerine destek verirsek evlerini yapabileceklerini söylediler. Her türlü kolaylaştıracak şekilde formülü ilan ettiğimiz proje kapsamında şu ana kadar 245 bin vatandaşımız yerinde dönüşüm için müracaat etti.” dedi.

Çelik Evler Deprem Bölgesinde Tercih Ediliyor

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde çelik evlerin de yaygın olarak tercih edildiğini belirterek, “Özellikle deprem şurasında bilim insanlarımız, ilgililer, akademisyenler, uygulayıcılar ısrarla ‘çelik evler yapın’ dediler. Biz de 100 bin çelikten köy evi yapacak şekilde programlar yaptık. Bunların da ihalesine çıktık, ihalesi devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Çelik evler, yapı güvenliği, yangın dayanımı, yüksek izolasyon, uzun ömür gibi önemli avantajlarıyla ABD ve Avusturalya gibi ülkelerde en yaygın tercih edilen yapı modelidir. Çelik yapı sistemi, betonarme binalara göre yüzde 60 ila 70 oranında daha hafiftir. Bu da deprem riski olan bölgelerde çelik evleri daha güvenli kılar. Ayrıca çelik evler, modern mimarinin konuta yansıtılmak istenen tüm tasarım uygulamalarına kolaylıklar sağlar.

Çelik evler, yeni nesil teknolojilerle modern fabrika tesislerinde ön üretimli olarak gerçekleştirilir. Kurulum sahasına ön üretimi tamamlanmış olarak araçla sevk edilir. Sahada sadece cıvata somunlu sistemle çelik ev kurulumu gerçekleştirilir. Bu sayede hem zaman hem de işçilik maliyetleri azalır. Çelik ev fiyatları da her bütçeye yeni konut sahibi olma imkanı tanıyan fiyat çeşitliliğiyle doludur.