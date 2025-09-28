Mehmet Şimşek: 'Terörsüz Türkiye ile kardeşlik hakim olacak' — Batman'da projeler hızlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da önemli mesajlar verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'daki temasları sırasında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız ve bütün bu coğrafyada kardeşlik hakim olacak" dedi.

Meryem Ana Kilisesi restorasyonu ve İluh Bulvarı açılışı

Şimşek, Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda restorasyon çalışması başlatılan Meryem Ana Kilisesinde düzenlenen "ilk taşın bırakılması" etkinliğine katıldı. Ardından kent merkezinde tamamlanan İluh Bulvarı Yol ve Peyzaj Çalışmasının açılışına katılarak alanda incelemelerde bulundu ve Vali Ekrem Canalp'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu duanın ardından konuşan Şimşek, yapılan çalışmaların kente ve millete hayırlı olmasını diledi.

Altyapı, istihdam ve çevre projeleri öncelik

Şimşek, Batman Çayı ıslahının Batman için 34 kilometrelik yeşil kuşak oluşturacak büyük bir proje olduğunu vurguladı. Çalışmanın her boyutuyla Batman'ın kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek ilerlemenin hızlandırılması için talimat verdi.

Vali Ekrem Canalp'in sunduğu büyük projelere değinen Şimşek, özellikle Batmanlılara daha çok iş ve istihdam sağlamaya yönelik organize sanayi bölgeleri (OSB), seracılık alanları, gıda organize sanayi bölgesi, tekstil kent ve karma OSB gibi yatırımların planlandığını veya altyapısının yapıldığını söyledi. Girişimcilere teşvikler verildiğini, istihdam olanakları yaratıldığını kaydetti.

Eğitimde niteliği artırmak için ihtisas meslek yüksekokulları, meslek okulları ve meslek liseleri açılmaya devam edildiğini, Batman'da eğitim kalitesinin hızla yükseldiğini ifade etti.

Raylı sistem ve büyükşehir hedefi

Şimşek, Batman'ın son yıllarda başarı grafiğinin yükseldiğini belirterek, ulaşım altyapısında trafik ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla çevre yollarını etap etap hayata geçirdiklerini söyledi. Mevcut demir yolları üzerine hafif raylı sistem, "bir anlamda metro" inşa sürecinin başlayacağını ve bunun da hava kalitesini iyileştirip ulaşımı kolaylaştıracağını dile getirdi.

Bakan, Batman'ın nüfusunun 654 bin olduğunu ve mevcut trendin sürmesi halinde önümüzdeki 7 ila 10 yıl içinde 750 bini aşarak büyükşehir statüsüne ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Bugünden büyükşehir ihtiyaçlarını gözeterek planlamalar yapıldığını, bu kapsamda İluh Deresi ıslahının da önemli projelerden biri olduğunu vurguladı.

Kentsel dönüşüm ve bölgesel kalkınma vizyonu

Kentsel dönüşümün önemine değinen Şimşek, Batman'ın gelişmesi ve kalkınması için tüm alanlarda çaba gösterildiğini, bu çabaların olumlu sonuç vereceğini ve Batman'ın Türkiye'nin yeni bir büyüme motoru olacağını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin bölgeye etkisi

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin bölgede barış, istikrar ve refahı artıracağını, kardeşliği güçlendireceğini söyledi: "Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız ve bütün bu coğrafyada kardeşlik hakim olacak. Bütün bu bölgede özellikle İsrail'in sebep olduğu zulmün sona ermesiyle bölgeye barış ve huzur gelecek."

Meclis'te de bu yönde güçlü bir çaba olduğunu belirten Şimşek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde bölgenin, Suriye ve Irak dahil olmak üzere, bir huzur ve refah havzası haline gelebileceğini ifade etti.

Konuşmanın ardından alanda kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Katılımcılar

Törene Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur ve Zekeriya Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

