Mehmet Solak yeniden Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı

Mehmet Solak, Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığında güven tazeleyerek yeniden seçildi. Kongre, Ayvacık Yazlık Düğün Salonu'nda düzenlendi ve Solak tek aday olarak seçime gitti.

Kongre ve katılımcılar

Genel kurula; Çanakkale Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan, Ayvacık AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık, Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürkan Bük ile ilçe dışından gelen oda başkanları ve üyeler katıldı.

Başkanın mesajı

Başkan Mehmet Solak, şoför esnafının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Solak, kongreye katılan tüm üyelere ve misafirlere teşekkür etti.

Yönetim ve denetim kurulu

Yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri: Gürkan Çetin, Murat Kırmaz, Aydoğan Aysu, Emin Avseren, Önder Mustafa Özpek, Cem Sağlam, Hayri Çiçek, İslam Işık ve İbrahim Yıldız.

AYVACIK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI MEHMET SOLAK GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN ODA BAŞKANI SEÇİLDİ.