Mehmetçik 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için sahadaydı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve unsurları, depremlerinin ardından bölgeye hemen ulaştı. Depremde zarar gören 9 ilde, vatandaşlara yardım için 619 tesis ve ünite, 251 Mehmetçik okulu ve 71 bin 879 çadır kurdu.

TSK, deprem bölgesinde vatandaşlara çadır kurarak destek oldu. Kahramanmaraş'ta 23 bin 553, Malatya'da 7 bin 602, Adıyaman'da 3 bin 405, Diyarbakır'da 2 bin 465, Şanlıurfa'da 1970, Gaziantep'te 4 bin 720, Osmaniye'de 3 bin 163, Hatay'da 22 bin 392 ve Adana'da 2 bin 609 çadırın kurulduğu bildirildi.





Mehmetçik, depremlerden sonra bölgede yaşam destek faaliyetlerine katıldı. 9,5 milyon kumanya, 7,6 milyon maske, 96 bin 61 hijyen seti, 71 bin 867 giyim malzemesi, 70 bin 168 battaniye, 10 bin 581 uyku tulumu, 10 bin 417 bot, 3 bin 507 mobil gıda noktası, 732 jeneratör, 529 konteyner, 228 iş makinesi, 112 seyyar sahra mutfağı, 49 seyyar sahra fırını bölgeye Mehmetçik tarafından ulaştırıldı.





Hava ve Deniz Kuvvetlerinin katılımıyla MSB tarafından yardım koridoru kuruldu. Türk Hava Kuvvetleri 60 uçağıyla bölgede faaliyet gösterdi. Katar, Hollanda, Endonezya, Norveç ve Birleşik Krallık'tan da 5 uçak destek verdi. Türk Hava Kuvvetlerinin 52 helikopteri, 15 ABD ve 4 Katar helikopteriyle birlikte çalıştı. Türk Hava Kuvvetlerinin 46 İHA'sı da çalışmalara katıldı.





Zorlu hava ve iklim koşullarına rağmen kurulan yardım koridorunda 6 bin 539 sorti uçuş yapıldı. Bu sayede, 12 ilde, 32 ilçe ve 311 köye yardım ulaştırıldı. Depremlerden sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 24 gemiyle bölgeye destek verdi. ABD, İspanya, Almanya, Mısır, İtalya ve Pakistan'dan da 6 gemi katıldı. Bölgede arama kurtarma, emniyet ve asayiş, yardım destek faaliyetlerinde 41 bin 171 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli görev aldı.