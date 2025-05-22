Mehmetçik, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Performansını Gösterdi

Erciyes-2025 Tatbikatı Devam Ediyor

Kayseri'de, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2025 Tatbikatı, katılımcıların dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Tatbikat, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ciddi görevler üstlenmiş olan tugayın 12 Mayıs'ta başlattığı operasyonların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Gece Atlayışları ile Hava Kılavuz Harekatı

Tatbikatın son bölümünde, Hava Kılavuz Harekatı kapsamında komandolar, gece atlayışları yaparak dikkat çekti. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan CN-235 CASA tipi uçağa binen 12 kişilik komando timi, Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na paraşütle iniş yaparak operasyon öncesi güvenliği sağladı.

4 Bin Metreden Paraşütle İniş

Tatbikatta, C-130 ve C-160 nakliye uçaklarıyla yaklaşık 265 paraşütçü, 4 bin metre yükseklikten bölgeye iniş yaptı. Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenleyerek bölgedeki teröristleri bertaraf ettiler. Hedefler, bölgedeki SİHA'lar ve helikopterlerle imha edildi.

Uluslararası Katılım ile Görkemli Bir Gösteri

Tatbikata, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya gibi 13 ülkeden katılan askerler, gösteriler sırasında bayraklarıyla tatbikatı renklendirdi.

Öğrencilerle Anlamlı Bir Buluşma

Milli Savunma Bakanlığı'nın "Mehmetçikle Bir Gün" projesi çerçevesinde, kentteki 179 öğrenci ve 13 öğretmen, Türk bayraklarıyla tatbikatı izledi. Komandoların atlayışlarının ardından öğrenciler, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldular.

Yerli ve Milli Silahların Sergilendiği Etkinlik

Tatbikat alanında yerli üretim Kale, KN 12, KNT 76 keskin nişancı tüfekleri ve KMG 556 hafif makineli tüfekler sergilendi. Ayrıca, yerli insansız hava araçları Bayraktar Mini İHA ve Alpin gibi teknoloji harikaları tanıtıldı.

Askerlerin Cesareti ve Disiplini

Tatbikatta görevli paraşütçü kadın teğmen, gece şartlarında paraşütle sızmanın zorluklarından bahsederek Türk kadınının gücünü vurguladı. Paraşütçü astsubay kıdemli başçavuş ise, tatbikatın uluslararası boyutunu ve kullanılan yüksek teknoloji anlatırken, bu tür operasyonların dünyada sayılı orduların gerçekleştirebildiği özel bir harekat olduğunu belirtti.

Erciyes-2025 Tatbikatı, toplam 1003 personelin katılımıyla, farklı çapta silahların kullanıldığı büyük bir etkinlik olarak devam ediyor. Tatbikat, 28 Mayıs'ta seçkin gözlemci safhasıyla sürecek ve 30 Mayıs'ta sona erecek.

Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı sürüyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığınca 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı'nın dünkü bölümünde Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışı yapıldı.

Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı sürüyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığınca 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı'nın dünkü bölümünde Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışı yapıldı.