Mehteran Birliği'nden Ankara Kültür Yolu'nda Görkemli Konser

Festivalde mehter geleneği sahnelendi

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da konser verildi.

Konserde izleyicilere mehter müziğinin tarihi gelişimi, sancakların anlamı ve mehter takımlarının özellikleri hakkında bilgi verildi. Sunumlar, dinleyicilerin geleneği daha iyi anlamasını sağladı.

Tarihçe

Dünyanın en eski askeri bandolarından biri olarak bilinen Mehteran Birlik Komutanlığı'nın kökleri, 13. yüzyıl'da Anadolu Selçuklu Hükümdarı 2. Gıyaseddin Mesut'un Osmanlı Beyliği'ne davul ve sancak göndermesine dayanıyor.

Osmanlı döneminde savaş alanlarında askerlere moral veren ve milli-manevi duyguları pekiştiren mehter müziği, aynı zamanda saraylarda ve halkın huzurunda icra edilen bir gelenek olarak yüzyıllardır yaşatılıyor.

Konser repertuarı ve vurgular

Emir-i Alem Bando Albay Deniz Ergün komutasındaki Mehteran Birliği, programda Plevne Marşı ve Genç Osman gibi sevilen mehter marşlarını seslendirdi.

Etkinlikte, mehter müziğinin askerlere cesaret ve coşku verdiği; aynı zamanda Türk müzik kültürünün simgelerinden biri olarak geçmişten günümüze aktarılan bir miras olduğu vurgulandı.