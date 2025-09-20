Mehteran Birliği'nden Ankara Kültür Yolu'nda Görkemli Konser

MSB Mehteran Birlik Komutanlığı, Ankara Kültür Yolu Festivali'nde CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da konser verdi; mehter geleneği, marşlar ve tarih anlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 23:39
Mehteran Birliği'nden Ankara Kültür Yolu'nda Görkemli Konser

Mehteran Birliği'nden Ankara Kültür Yolu'nda Görkemli Konser

Festivalde mehter geleneği sahnelendi

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da konser verildi.

Konserde izleyicilere mehter müziğinin tarihi gelişimi, sancakların anlamı ve mehter takımlarının özellikleri hakkında bilgi verildi. Sunumlar, dinleyicilerin geleneği daha iyi anlamasını sağladı.

Tarihçe

Dünyanın en eski askeri bandolarından biri olarak bilinen Mehteran Birlik Komutanlığı'nın kökleri, 13. yüzyıl'da Anadolu Selçuklu Hükümdarı 2. Gıyaseddin Mesut'un Osmanlı Beyliği'ne davul ve sancak göndermesine dayanıyor.

Osmanlı döneminde savaş alanlarında askerlere moral veren ve milli-manevi duyguları pekiştiren mehter müziği, aynı zamanda saraylarda ve halkın huzurunda icra edilen bir gelenek olarak yüzyıllardır yaşatılıyor.

Konser repertuarı ve vurgular

Emir-i Alem Bando Albay Deniz Ergün komutasındaki Mehteran Birliği, programda Plevne Marşı ve Genç Osman gibi sevilen mehter marşlarını seslendirdi.

Etkinlikte, mehter müziğinin askerlere cesaret ve coşku verdiği; aynı zamanda Türk müzik kültürünün simgelerinden biri olarak geçmişten günümüze aktarılan bir miras olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cennetin Çocukları yarın TRT 1'de başlıyor
2
Hamas: İsrail, Gazze'de Patlayıcı Yüklü İnsansız Kara Araçlarıyla Sivilleri Hedef Alıyor
3
Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında yangın — İtfaiye müdahalesi sürüyor
4
Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
5
Alanya'da Yangınlara 4 Uçak, 13 Helikopter ve 800 Personel ile Müdahale
6
İsrail'in Gazze Saldırıları: 58'i Gazze Kentinden 68 Ölü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü