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Mekke'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

Mekke'deki şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açarak birçok bölgeyi sular altında bıraktı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 23:02
Mekke'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

Mekke'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde meydana gelen şiddetli yağışlar, ciddi bir sel felaketine yol açarak birçok bölgenin sular altında kalmasına neden oldu. Resmi haber ajansı SPA, Mekke'nin farklı alanlarında hem şiddetli hem de orta şiddette yağmur yağdığını duyurdu.

Yerel ve sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, özellikle belirli bölgelerde sel suları, şehirde taşkınlara yol açtı. Şehirdeki birçok cadde ve sokak, şiddetli sel akıntılarıyla dolarken, motosiklet ve araçların sel sularıyla sürüklendiği anlar kaydedildi.

Ayrıca, Mekke'deki birçok dükkan ve iş yerinin su baskınları nedeniyle zarar gördüğü belirtiliyor. Ancak sel felaketinde can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Mekke'de sadece şiddetli yağış değil, aynı zamanda rüzgar ve dolu gibi olumsuz hava koşulları için de uyarılarda bulundu.

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