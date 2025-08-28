DOLAR
Meksika, ABD'ye Posta Gönderimlerini Askıya Aldı — Trump'ın Gümrük Kuralları Etkiledi

Meksika ulusal posta servisi Correos de Mexico, ABD'nin yeni gümrük kuralları nedeniyle ABD'ye posta ve kargo gönderilerini geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:20
Meksika, ABD'ye posta ve kargo gönderimlerini geçici olarak askıya aldı

Correos de Mexico kararın gerekçesini gümrük kurallarına bağladı

Correos de Mexico, ABD yönetiminin hayata geçireceği yeni uygulamalar nedeniyle ABD'ye yapılacak posta ve kargo gönderilerini geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu. Karar, iki ülke arasındaki tarifeleri önlemeye yönelik müzakereler sürerken alındı.

Açıklamada kurum, hizmetlerin düzenli şekilde yeniden başlamasını sağlayacak mekanizmaları tanımlamak üzere ABD makamları ve uluslararası posta örgütleriyle diyalogunu sürdürdüğünü belirtti.

Kararın gerekçesi olarak, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin düşük değerli paketlere yönelik getireceği yeni gümrük kuralları gösterildi. Trump'ın 30 Temmuz'da imzaladığı kararname kapsamında, 29 Ağustos itibarıyla ederi 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırılıyor; ancak ederi 100 dolar'ın altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyalar muafiyetini koruyacak.

Benzer gerekçelerle, aralarında Avustralya ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler daha önce ABD'ye yapılacak posta gönderilerinin büyük bölümünü askıya alacaklarını duyurmuştu.

Meksika yönetimi, uygulamanın geçici olduğunu vurgulayarak, taraflarla süregelen görüşmeler sonucunda hizmetlerin yeniden başlaması için çalışma yürütüleceğini belirtti.

