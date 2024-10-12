DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.147.092,86 0,46%

Meksika Başkanı Sheinbaum, Filistin İçin İki Devletli Çözümü Destekliyor

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın Filistin konusunda iki devletli çözümü benimsediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:39
Meksika Başkanı Sheinbaum, Filistin İçin İki Devletli Çözümü Destekliyor

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Önemli Açıklama

Meksika'nın yeni lideri Claudia Sheinbaum, ülkesinin gazetelerindeki haberlere göre, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti. Bu açıklama, Orta Doğu'daki mevcut durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda büyük bir öneme sahip.

Şiddete Son Verilmeli

Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu'daki şiddeti kınayarak, "Savaş barışın önünü açmaz," dedi. Ekim ayının başında göreve başlamasının ardından, ülkesinin bu kritik meseleye dair duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Filistin'in Tanınması Gerekiyor

İlk kez İsrail-Filistin meselesine değinen Sheinbaum, "İsrail devletinin tanınırlığı kadar, Filistin'in de tam anlamıyla tanınması gerektiğine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

İlk Kadın Devlet Başkanı

Haziran ayında yapılan seçimlerde oyların büyük bir kısmını alarak Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum, uluslararası ilişkilerde aktif bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malezya'da Filistin İçin Gösteri Düzenlendi
2
Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi
3
Ankara'da 'Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü' Paneli Yapıldı
4
Karaman'da Obruk Oluştu: Tarım Alanında Tehlike
5
Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 18 Tutuklama
6
Ankara'da Alkol Kaçakçılığına Darbe: 4 Şüpheli Yakalandı

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...