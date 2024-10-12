Meksika Başkanı Sheinbaum, Filistin İçin İki Devletli Çözümü Destekliyor

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Önemli Açıklama

Meksika'nın yeni lideri Claudia Sheinbaum, ülkesinin gazetelerindeki haberlere göre, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti. Bu açıklama, Orta Doğu'daki mevcut durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda büyük bir öneme sahip.

Şiddete Son Verilmeli

Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu'daki şiddeti kınayarak, "Savaş barışın önünü açmaz," dedi. Ekim ayının başında göreve başlamasının ardından, ülkesinin bu kritik meseleye dair duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Filistin'in Tanınması Gerekiyor

İlk kez İsrail-Filistin meselesine değinen Sheinbaum, "İsrail devletinin tanınırlığı kadar, Filistin'in de tam anlamıyla tanınması gerektiğine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

İlk Kadın Devlet Başkanı

Haziran ayında yapılan seçimlerde oyların büyük bir kısmını alarak Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum, uluslararası ilişkilerde aktif bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor.