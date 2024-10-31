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Meksika'da Gazeteci Ölümcül Saldırıya Uğradı

Meksika'da 24 saat içinde iki gazeteci öldürüldü, toplum bu cinayetlere sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:47
Meksika'da Gazeteci Ölümcül Saldırıya Uğradı

Meksika'da 24 Saat İçinde İki Gazeteci Hayatını Kaybetti

Meksika'da, Michoacan ve Colima eyaletlerinde 24 saat içinde iki gazeteci silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Michoacan'daki Olay

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, Michoacan'da yerel bir haber platformunda çalışan Mauricio Solis, Uruapan kenti Belediye Başkanı Carlos Manzo ile bir röportaj gerçekleştirdikten sadece birkaç dakika sonra, belediye binasının yakınlarındaki bir caddede silahlı saldırıya uğradı. Ne yazık ki, Solis olay yerinde hayatını kaybetti, başka bir kişi de yaralandı.

Belediye Başkanının Açıklamaları

Belediye Başkanı Carlos Manzo, saldırı sırasında Solis'in yanından ayrılmasının ardından '4 veya 5' el silah sesi duyulduğunu belirtti. Manzo, o an saldırının kendilerine yönelik olduğunu düşündüklerini ve bu nedenle saklanmak zorunda kaldıklarını ancak birkaç dakika sonra Solis’in hedef alındığını öğrendiklerini ifade etti.

Colima'da Ölen Başka Bir Gazeteci

Colima eyaletinde ise başka bir gazeteci olan Patricia Ramizer Gonzalez, kendi sahibi olduğu restoranda vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Uluslararası Tepkiler

ABD'nin New York kentinde bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), her iki cinayetle ilgili bir açıklama yaparak, olayların kınandığını ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

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