Meksika'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Meksika'da İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Protesto Düzenlendi

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen İsrail saldırılarına karşı yürüyüş düzenlendi. Onlarca kişi, işlek caddelerde ellerinde Filistin bayrakları ile yürüyerek, son dönemdeki gelişmelere tepki gösterdi.

İsrail'in Ateşkesi Bozmasına Tepki

Protestocular, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırılara başlamasını sert bir dille kınadı. Bu eylem, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ın hükümetinden, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesi yönünde yoğun taleplerin olduğu bir ortamda gerçekleşti.

Filistin Halka Destek ve Dayanışma

Gösteriye katılanlar, Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla mumlar yakarak çiçekler bıraktı. Meksikalı aktivist Benjamin Ortiz, AA muhabirine verdiği demeçte, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilere dikkat çekti.

Meksika'nın İlişkileri ve Sorumluluk

Protestoya katılan yazarlardan Rui ise, Gazze'deki durumun korkunç ve üzücü olduğunu belirterek, "Meksika'nın İsrail ile yakın ekonomik ilişkileri var, burada İsrail için savaşan kişiler de var. Meksika'nın İsrail'in yaptıklarına sessiz kalmaması gerekir," şeklinde konuştu.