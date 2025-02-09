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Meksika'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 41 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Tabasco eyaletinde otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:02
Meksika'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 41 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Tabasco eyaletinde, bir otobüs ile kamyonun çarpıştığı korkunç kazada 41 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Cancun kentinden Tabasco'ya seyahat eden otobüs, Escarcega-Villahermosa yolunda bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığı bildirildi.

Eyalet yetkilileri, kazanın ardından yaptıkları açıklamada, otobüsün firması olan Tours Acosta tarafından yapılan bir paylaşımda, kamyonun otobüsün bulunduğu şeride geçtiği iddia edildi.

Kaza ile ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın, araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde inceleneceği kaydedildi.

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