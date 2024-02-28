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Meksika'da siyasi cinayetler: İki belediye başkanı adayı aynı kasabada peş peşe cinayetlere kurban gitti

Meksika’nın orta kesiminde yer alan Maravatio kasabasında belediye başkanı olmak için yarışan iki aday, aralarında sadece birkaç saat farkla vurularak öldürüldü. Savcılık, iktidardaki solcu Morena partisinden Miguel Angel Reyes ve muhalefetteki sağcı Ulusal Eylem Partisi’nden (PAN) Armando Perez’in kendi araçlarında kurşun yağmuruna tutulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:52
Meksika'da siyasi cinayetler: İki belediye başkanı adayı aynı kasabada peş peşe cinayetlere kurban gitti

Meksika’nın merkezindeki Maravatio kasabasında belediye başkanlığı için yarışan iki siyasetçi, kendi otomobillerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Savcılık, sağcı Ulusal Eylem Partisi’nden (PAN) Armando Perez ve solcu Morena partisinden Miguel Angel Reyes’in birkaç saat arayla öldürüldüğünü duyurdu.

Meksika’nın orta bölgesindeki Maravatio kasabasında belediye başkanı adayı olan iki kişi, kendi araçlarında silahla vurularak ölü bulundu. Savcılık, sağcı Ulusal Eylem Partisi’nden (PAN) Armando Perez’in Pazartesi akşamı, solcu Morena partisinden Miguel Angel Reyes’in ise birkaç saat önce çalıştığı hastaneye yakın bir yerde öldürüldüğünü açıkladı. İki aday da 2 Haziran’da yapılacak seçimlere katılmayı planlıyordu.

Meksika’nın lideri Andres Manuel Lopez Obrador, Salı günkü rutin basın toplantısında cinayetleri “üzücü” olarak nitelendirdi. PAN ve Morena partileri hem cinayetlere tepki gösterdi hem de adayların haklarını savundu.

Meksika’da 2006 yılından beri 80’den fazla belediye başkanının organize suç örgütleri tarafından katledilmesi üzerine, olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yürütülüyor.

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