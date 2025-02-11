Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Sınır Duvarı İnşasına Karşı Çıktı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Sınır Duvarı Açıklaması

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınırda duvar inşa etme planına katılmadıklarını ve bu konuda herhangi bir finansman anlaşması yapmadıklarını duyurdu.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, duvar inşasını değil, ikili diyaloğu ve işbirliğini tercih ettiklerini vurguladı. "Duvarlar değil, köprüler inşa etmeliyiz" diyerek işbirliğinin önemi üzerinde durdu.

Duvarlar Yerine Köprüler

Sheinbaum, sınırda fiziksel engellerin yerine ticari entegrasyonu güçlendirmenin gerekliliğine de dikkat çekti. "Bu yeni Nuevo Laredo demir yolu köprüsü, Meksika'nın merkezinden Kanada'ya mal taşıyor ve iyi bir sembol. Duvar inşası kesinlikle katılmadığımız bir karar" dedi.

ABD kaynaklarına göre, göçü engelleme amacıyla önerilen duvar projesi, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlığı döneminde öne çıksa da, tarihsel olarak 1940'lara kadar uzandığı belirtiliyor. AA ekibi, 1 Şubat'ta Trump döneminde başlatılan ancak tamamlanamayan tartışmalı sınıra duvarını görüntüledi.