Meksika, Google'ın 'Meksika Körfezi' İsmine Yapılan Değişikliğe İtiraz Etti

Meksika, Google'a İtirazda Bulundu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 'Meksika Körfezi' isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesine itirazda bulundu. Sheinbaum, bu durumu kritik bir basın toplantısında gündeme getirdi.

Sheinbaum'dan Açıklama

CNN'in aktardığına göre, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Google'a gönderdiği mektuptaki itirazlarını dile getirdi. Kendisi, bir ülkenin denizdeki bölgenin ismini değiştiremeyeceğini ve bu tür değişikliklerin kıyıya 12 deniz mili mesafesindeki bölgelerle sınırlı olduğunu belirtti. Sheinbaum, "Bu, Meksika Körfezi'ne uygulanamaz. Google'a bunu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.

Egemenlik Vurgusu

Sheinbaum, Meksika'nın Körfez üzerindeki egemenliğine dikkat çekerek, "Meksika’ya bakarsak nerede kesinlikle egemeniz? Kıyı şeridine 12 deniz mili mesafedeki alanda. Bu, dünyadaki tüm ülkeler için geçerlidir," şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, Meksika Körfezi'nin kıyı şeridine mesafesinin bu şartları sağladığını savundu.

UNCLOS ve İsim Tartışmaları

Söz konusu itirazın uluslararası hukuk çerçevesinde de ele alındığı ifade edilirken, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) ülkelerin kara sularının genişliğini belirleme hakkına sahip olduğunu öngörüyor. Sheinbaum, Trump'ın bu isim değişikliği kararının sözleşmeye aykırı olduğunu vurguladı.

Trump'ın Kararnamesi

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı bir kararnamede Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi talimatını vermişti. Kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor," ifadesine yer verildi.

Google'dan Açıklama

Google Haritalar'dan yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var," denildi. Trump'ın talimatıyla Meksika Körfezi ismi 'Amerika Körfezi', Alaska'daki Denali Dağı'nın ismi ise 'McKinley' olarak değiştirileceği bildirildi. Ayrıca, ABD'deki kullanıcılara 'Amerika Körfezi' isminin gösterileceği, diğer ülkelerde ise iki ismin de görülebileceği belirtildi.