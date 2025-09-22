Meksika İztapalapa'da tanker patlaması: Ölü sayısı 28'e yükseldi

Meksika'nın İztapalapa bölgesinde 10 Eylül'de meydana gelen tanker patlamasında can kaybı 28'e yükseldi; ISSSTE Genel Müdürü Marti Batres ağır durumdaki hastalardan endişe duyduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:36
Ana gelişme

10 Eylül'de İztapalapa bölgesinde yanıcı madde taşıyan bir tankerin devrilip patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Yetkili açıklaması

Sosyal Güvenlik ve Devlet Çalışanları Hizmetleri Enstitüsü (ISSSTE) Genel Müdürü Marti Batres, basına yaptığı açıklamada ölü sayısının 28'e yükseldiğini belirtti. Batres, hastanede tedavileri devam eden birkaç kişinin durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Yerel basın ve hasar

Meksika basınına göre, kazaya sebebiyet vermekle suçlanan tanker şoförü de yaşamını yitirdi. Başkent Meksiko'nun İztapalapa bölgesinde tankerin devrildikten sonra patlaması sonucu yaklaşık 30 araç küle dönmüştü.

