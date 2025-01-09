Meksika Lideri Sheinbaum'dan Trump'a Eğlenceli Yanıt: 'Meksika Amerika'sı Olabilir!'

Meksika Liderinden Mizahi Tepki

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirme teklifine esprili bir yanıt verdi. Sheinbaum, 'Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim.' şeklinde bir öneride bulundu.

Ulusal Saray’da Basın Toplantısı

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump'ın 'Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz.' sözlerine tepki gösterdi. Meksika Körfezi’nin isminin 1607'den beri uluslararası düzeyde tanındığını hatırlatan Sheinbaum, şu ifadeleri kullandı:

"1607 yılına ait eski bir haritayı gözler önüne seriyorum. Elbette, Meksika Körfezi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi isim olarak tanınıyor. Ama neden Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Apatzingan Anayasası’na göre bunu tartışabiliriz. O zaman Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim."

Trump’ın Açıklamalarına Dikkat

Trump’ın Meksika’yı hedef alan açıklamalarına da değinen Sheinbaum, "Dün Başkan Trump, kusura bakmasın ama yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Meksika’yı halk yönetiyor ve biz burada demokrasiyi güçlendirmeye devam ediyoruz." diye ekledi.

Apatzingan Anayasası Nedir?

Sheinbaum’un konuşmasında atıfta bulunduğu Apatzingan Anayasası, 22 Ekim 1814'te Meksika’nın Apatzingan kentinde ilan edilen ve bağımsızlık hareketi sırasında oluşturulan ilk anayasa metni olarak kabul edilmektedir.

Meksika Körfezi'nin Tarihçesi

Amerika kıtasının keşfinden sonra İspanyol kaşifleri, bölgede haritalandırma ve keşif çalışmaları gerçekleştirdi. 16. yüzyılın başlarında bölgeye Meksika Körfezi adı verilmiş ve o zamandan bu yana uluslararası haritalarda bu isimle anıldığı bilinmektedir.