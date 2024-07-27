Meksikalı Uyuşturucu Karteli Lideri 'El Mayo' Mahkemeye Çıktı

Meksika'nın Uyuşturucu Karteli Lideri Mahkemeye Çıktı

Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu 'El Mayo' lakaplı Ismael Zambada Garcia, tutuklanmasının ardından ABD'nin Teksas eyaletinde El Paso federal mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Suçlamaları Reddetti

Garcia, Sinaloa kartelinin diğer kurucusu 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile aynı gün tutuklandı. Mahkeme kayıtlarında, Ismael Zambada Garcia'nın ABD'li hakimi Anne Berton tarafından suçlamalar ve hakları hakkında bilgilendirildiği bildirildi.

Garcia'nın avukatı, müvekkilinin Teksas'taki tüm suçlamaları red ettiğini vurgulayarak, “Suçsuz” olduğunu ifade etti. Bir sonraki duruşmanın 31 Temmuz'da yapılacağı belirtilirken, Garcia'nın bu duruşmaya katılmayacağı ancak 1 Ağustos'taki durum toplantısında bulunmasının zorunlu olacağı kaydedildi.

Uyuşturucu Ticareti Suçlamaları

25 Temmuz'da tutuklanan Ismael Zambada Garcia, ABD hükümeti tarafından Sinaloa kartelinin, yılda 100 bin Amerikalının ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanil tedarikçisi olmakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Sinaloa'nın diğer kurucu liderleriyle birlikte Garcia'nın tutuklandığını duyurdu.

Ayrıca, Sinaloa kartelinin bir başka önemli ismi olarak bilinen 28 yaşındaki Ovidio Guzman 2023'ün Şubat ayında Meksika'da düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınmış ve Eylül'de ABD’ye iade edilmişti.

Öte yandan, 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletindeki davasında geçen yıl müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Guzman, önceki yıllarda iki kez yüksek güvenlikli cezaevlerinden kaçmış ve en son olarak 2016 yılında yakalanıp ABD'ye iade edilmişti.