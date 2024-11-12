Melania Trump, Biden ile Görüşmeyi Reddetti: Mar-a-Lago Baskını Gerekçe Gösterildi

Melania Trump, Biden ile Görüşmeyi Reddetti

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin federal hükümetin gizli belgelerle ilgili soruşturması çerçevesinde Mar-a-Lago malikanesine yapılan baskını gerekçe göstererek, Biden'ın eşi Jill Biden ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.

Kaynaklardan Gelen Bilgiler

Melania Trump'a yakın bir kaynağın The New York Post'a verdiği bilgiye göre, "Melania Trump Beyaz Saray'a gitmiyor. Jill Biden'ın kocası (Biden), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Melania Trump'ın iç çamaşırlarını karıştırmasına izin verdi" açıklamasında bulundu.

Bu gelişmeler doğrultusunda kaynak, Biden yönetiminin Mar-a-Lago baskınını gerekçe göstererek, "Jill Biden, Melania Trump'ın görüşmesi gereken biri değil" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Beyaz Saray Toplantıları

ABD Başkanı Biden ile Donald Trump'ın, yarın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor. Geleneksel olarak giden başkan ile gelen başkan arasında böyle görüşmeler yapılıyor. Bu, Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Giden başkanın eşi de halefini Beyaz Saray'da çay ikramında ağırlama geleneğini sürdürmektedir. Ancak Donald Trump, 2020 seçimlerinde kaybettikten sonra o dönem kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemiş ve Melania Trump da Jill Biden'ı Beyaz Saray'a davet etmemişti.

Mar-a-Lago Baskını

Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos 2022 sabahı FBI ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.