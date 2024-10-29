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Melek Zeynep Bulut'un 'Duo' Eseri Londra'da Sergilendi

Melek Zeynep Bulut'un 'Duo' eseri, Londra Tasarım Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:14
Melek Zeynep Bulut'un 'Duo' Eseri Londra'da Sergilendi

Melek Zeynep Bulut'un 'Duo' Eseri Londra'da

Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut, 'Duo' adlı eseriyle Londra Tasarım Festivali'nde sanatseverlerin karşısına çıktı. Bu eser, festivalin son projesi olarak dikkat çekti.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

'Duo'nun açılışı, Londra'nın Greenwich bölgesindeki Eski Kraliyet Deniz Harp Okulu'nun Painted Hall adlı salonunda gerçekleştirildi. Törene, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve festivalin direktörü Ben Evans gibi birçok önemli isim katıldı.

Büyükelçi Ertaş'ın Konuşması

Açılışta bir konuşma yapan Büyükelçi Ertaş, 29 Ekim'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 'Duo'nun birliği temsil etmesi bakımından Türkiye ile benzerlikler taşıdığını ifade etti. Ayrıca Bulut'un çalışmalarını yakından izlediğini ve onu tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Festivalin Öne Çıkan Projesi

Festival Direktörü Evans, 'Duo'nun festivalin son projelerinden biri olduğunu belirterek, Painted Hall'un ilk kez bu festivalde yer aldığını vurguladı. Ona göre, Duo, bu ikonik mekan için mükemmel bir eser niteliği taşıyor.

Bulut'un Eseri Hakkında

Bulut, AA muhabirine verdiği demeçte, 'Duo'nun 'Açık Anıtlar' adlı bir serinin parçası olduğunu belirtti. Bu seride, mimari unsurları gündelik hayata entegre ettiklerini vurguladı. Ayrıca, 'Duo'nun madde ve anlam birlikteliğini ele alan bir tonoz olduğunu ifade ederek, eserde toplamda 7 bin el yapımı sensörlü küp bulunduğunu dile getirdi.

İkilik Kavramı ve Kültürel Vurgu

'Duo', ziyaretçilere 'mekan içinde ikinci bir mekan' sunarak dikkat çekiyor. Bulut, 'Boyalı Salon'un klasik ve modern unsurları arasındaki dengeyi vurgulamaktadır. Türk sanatının uluslararası alanda sergilenmesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin derin kültürel altyapısının güncel sanat diliyle buluşması gerektiğini ifade etti.

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