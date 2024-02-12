Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım: İYİ Parti ilçe başkanı darp edildi zorla Mansur Yavaş'tan özür dilettirildi

Ankara'da seçime doğru hızla ilerlenirken tartışma yaratacak görüntüler ortaya çıktı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in akrabaları tarafından darp edildiği görüntüleri paylaştı.

İYİ PARTİLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANININ ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ANLAR

Melih Gökçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündemde ilk sıralarda yer aldı. Gökçek'in X paylaşım platformundan yaptığı duyuru ile İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in saldırıya uğradığını açıkladı. Önderin şiddetli şekilde darp edildiği anları paylaşan Gökçek yaşanan saldırı anlarına dair dikkat çekici açıklamalarda da bulundu.

ÖNCE DARB EDİLDİ SONRA ZORLA ÖZÜR DİLETTİRİLDİ



Gökçek tarafından paylaşılan saldırı videosunda, Önder'in suratına sert yumruk darbeleri vurulduğu ve yerde çekilerek dövüldüğü anlar kameraya yansıyor. Saldırganlar, Recep Önder'e ard arda darbeler sonucu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür dilemesini istediler. Şahsın, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boynunu keserim. Özür dile." şeklinde tehdit ettiği anlar videoda yer aldı.

Olayla ilgili görüntüleri sosyal medyasında paylaşan Melih Gökçek ise dikkat çekici ifadeler kullandı. Gökçek görüntüleri gördükten sonra Meral Akşener'in nasıl bir yol izleyeceğini merak ettiğine dair düşüncülerini dile getirdi.







