Melik Muhammed Gazi Kayseri'de 882. yılında anıldı

Danışmendli Hükümdarı Melik Muhammed (Mehmet) Gazi, vefatının 882. yılında Kayseri'de düzenlenen programlarla anıldı. Gün boyu süren etkinlikler, kentin kültürel mirasını ve tarih bilincini canlı tutmayı amaçladı.

Anma töreni ve kabir ziyareti

Günün ilk etkinliği öğle saatinde Camikebir'de bulunan kabrin ziyaretiyle başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek törene katılarak dualara eşlik etti. Katılımcılar, Melik Muhammed Gazi'yi rahmetle andı.

Program detayları

Akşam düzenlenen anma programı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı; ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz dua etti ve kısa bir film gösterimi yapıldı. Törenin sonunda ney konseriyle program sona erdi.

Büyükkılıç'ın açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melik Muhammed Gazi'nin Kayseri'nin kimliğine ve medeniyet hafızasına yaptığı katkılara dikkat çekerek, "Melik Mehmet Gazi’nin şehrimize kazandırdığı değerler, bugün hala bizlere ilham vermeye devam ediyor" dedi.

Büyükkılıç, Camikebir bölgesinde yürütülen projelerden söz ederek, Melik Muhammed Gazi'nin şehrin kuruluşundaki rolüne vurgu yaptı ve yerel yöneticiler olarak gerekli düzenlemeleri yapma iradelerini paylaştı.

Ayrıca Büyükkılıç, Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığına değinerek, şehrin kültür, gastronomi, spor ve turizm alanlarında başkent olma hedeflerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vali Çiçek ve plaket takdimi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı başvuru için teşekkür ederek kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve basını davet etti. Program sonunda Vali Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na, Camikebir'in 7 tuğla hikâyesinden esinlenerek hazırlanan teşekkür plaketini takdim etti.

Kapanış

Kayseri'nin tarihi mirasına sahip çıkan bu anma programı, şehrin geçmişine sahip çıkma ve kültürel alandaki varlığını güçlendirme çabalarının önemli bir göstergesi oldu. Başkan Büyükkılıç liderliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, Melik Muhammed Gazi'nin mirasını genç kuşaklara aktarma hedefini pekiştirdi.

