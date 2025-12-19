Melikgazi Belediyesi'nden Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

Melikgazi Belediyesi'nden kapsamlı Kamu İhale Mevzuatı eğitimi

Hizmet kalitesini ve personel yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim kapsamında Melikgazi Belediyesi, Kayseri’deki birçok ilçe belediyesini, bazı il müdürlüklerini ve bazı kamu kurumlarını kapsayan geniş çaplı bir Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimin içeriği ve kapsamı

Eğitimde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) ve elektronik kamu alımları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara ihale dokümanının hazırlanması, tekliflerin oluşturulması ve sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmelerin imzalanması ve uygulanması ile elektronik eksiltme süreçleri hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Ayrıca, 18.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Kanunu hükümleri, ihale dokümanları, doküman ve şikâyet başvuruları, ihale komisyonu çalışma usul ve esasları, ihalelerde istenecek kriterlere ilişkin kanuni düzenlemeler, ihale usulleri, doğrudan temin alımları ve elektronik ihale uygulamaları katılımcılara aktarıldı.

Eğitimde ayrıca 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren yeni yönetmelik hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulama ilkelerine değinildi.

Eğitimi veren ve organizasyon

Eğitimi, Melikgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Çiğdem Gökçe verdi. Katılımcılara iki gün boyunca ayrıntılı sunum ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Belediye başkanından açıklama

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, personelin bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesinin kurumsal başarı için önem taşıdığını vurgulayarak, benzer eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ifade etti.

Eğitimin önemi

Yetkililer, bu tür eğitimlerin ilgili personelin mevzuata ilişkin bilgisini pekiştirmesi ve uygulama hatalarını azaltması bakımından önemli olduğunu belirtti.

