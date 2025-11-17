Melikgazi'den Yıldırım Beyazıt'a 2 Yeni Park

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt'a İki Yeni Park Kazandırıyor

6 yılda 300’e yakın parkla kent yaşamına nefes

Melikgazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı park sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Felek Sokak ve Olgunlar Caddesi’nde hayata geçirilen yeni park çalışmalarıyla belediye, 6 yıl içinde 300’e yakın park ve yeşil alan hedefine yaklaştı.

Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projenin detaylarını paylaşırken ilçeye yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Palancıoğlu şöyle dedi:

"Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye’de en çok park yapan belediyeyiz. Şu ana kadar yaptığımız parkların sayısı 300’e yaklaştı."

Başkan, Covid-19 döneminde uygulanan "80 günde 80 park" kampanyasına değinerek, bu süreçte 400 bin metrekarelik alanın yeşil alana dönüştürüldüğünü vurguladı. Ayrıca "Fidan değil; ağaç dikiyoruz!" sloganıyla büyük ağaçlar dikildiğini belirtti.

Yıldırım Beyazıt Felek Sokak projesine ilişkin Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Felek Sokak’ta 10 bin 500 metrekarelik alanı oyun gruplarıyla, futbol, tenis, basketbol sahasıyla, spor alanlarıyla çok güzel bir hale getirdik." ifadelerini kullandı. Çalışmaların son aşamada olduğunu ve "2 hafta içerisinde tamamen bitmiş olur." dedi.

Projede dikkat çeken unsurlar arasında plastik kullanılmayan, doğal malzemelerle yapılmış yürüyüş yolu ve çeşitli spor alanlarının bulunması yer alıyor. Palancıoğlu, vatandaşların parklarda nitelikli vakit geçirebileceğini, çocukların rahatlıkla spor yapıp oynayabileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve parklardan en iyi şekilde faydalanılması temennisinde bulundu.

"Melikgazi’mizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu güzel parkımız gibi onlarca parkı Melikgazi’mize kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

