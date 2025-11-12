Melisa Kölekçi Tokat'ta Toprağa Verildi

İstanbul'daki saldırıda üç kişi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de bir otel odasında tabanca ile öldürülen Melisa Kölekçi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Olay, 2 gün önce Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerindeki bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför ve ön yolcu koltuklarında iki kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğundaki Emre Güçlü ağır yaralı olarak Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Emre Güçlü de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra hayatını kaybetti.

İncelemelerin ardından, saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını incelerken, bölgedeki Marina Park Otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya giren ekipler, kadının Melisa Kölekçi olduğunu tespit etti.

Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, üç kişiyi de öldürenin H.K. olduğu tespit edildi.

Melisa Kölekçi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyü'nde toprağa verildi.

