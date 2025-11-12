Melisa Kölekçi Tokat'ta Toprağa Verildi

İstanbul Büyükçekmece'de otel odasında öldürülen Melisa Kölekçi, otopsi sonrası memleketi Tokat Reşadiye Soğukpınar'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:15
Melisa Kölekçi Tokat'ta Toprağa Verildi

Melisa Kölekçi Tokat'ta Toprağa Verildi

İstanbul'daki saldırıda üç kişi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de bir otel odasında tabanca ile öldürülen Melisa Kölekçi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Olay, 2 gün önce Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerindeki bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför ve ön yolcu koltuklarında iki kişinin yaralı halde olduğunu gördü. Şoför koltuğundaki Emre Güçlü ağır yaralı olarak Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Emre Güçlü de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra hayatını kaybetti.

İncelemelerin ardından, saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını incelerken, bölgedeki Marina Park Otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya giren ekipler, kadının Melisa Kölekçi olduğunu tespit etti.

Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, üç kişiyi de öldürenin H.K. olduğu tespit edildi.

Melisa Kölekçi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyü'nde toprağa verildi.

TOKAT (İHA) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ BİR OTEL ODASINDA HAKAN K. TARAFINDAN TABANCA İLE...

TOKAT (İHA) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ BİR OTEL ODASINDA HAKAN K. TARAFINDAN TABANCA İLE ÖLDÜRÜLEN MELİSA KÖLEKÇİ, MEMLEKETİ TOKAT’TA TOPRAĞA VERİLDİ.

TOKAT (İHA) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ BİR OTEL ODASINDA HAKAN K. TARAFINDAN TABANCA İLE...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı