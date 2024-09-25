Meloni ve Erdoğan'dan Ortak Taahhüt

Meloni ve Erdoğan: Ortak Taahhütler Ele Alındı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Orta Doğu'da artan zorluklar ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konularını görüştü. İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Meloni, burada Erdoğan ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin İçeriği

Açıklamada, görüşmenin ana temasının Orta Doğu'daki güçlükler ve Ukrayna’nın adil bir barış arayışındaki destek konuları olduğuna değinildi. "Görüşme, iki liderin ortak taahhütleri üzerine yoğunlaşmıştır" denildi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

İki lider arasındaki görüşmenin yanı sıra, iki ülke arasında ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik bir zirve ve İş Forumu düzenlenmesi yönündeki ortak isteğin de yinelendiği belirtildi. Bu toplantıların en kısa sürede gerçekleştirilmesi hedefleniyor.