Meme Kanserinde Erken Teşhis ve Tedavi Hayat Kurtarıyor

Meme Kanserinde Erken Teşhis ve Tedavi Süreci

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Özkan, erken teşhis ve tedavi ile meme kanserine karşı başarılı bir mücadele yürütmenin mümkün olduğunu vurguladı. Özkan, bu rahatsızlığın kadınlar arasında en yaygın kanser türü olduğunu belirtti.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı

Prof. Dr. Özkan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul edildiğine dikkat çekerek, dünya genelinde yılda yaklaşık 2 milyon 300 bin, Türkiye'de ise 30 bin civarında meme kanseri vakası ile karşılaşıldığını ifade etti.

Yanlış Algılar ve Erken Tanı Önemi

Halk arasında yaygın bir inanışa değinen Özkan, "Kansere bıçak değerse daha fazla ilerler" düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti. "Erken teşhis ve tedavi ile meme kanserinden tamamen kurtulmak mümkün. Kanser ne kadar erken vücuttan uzaklaştırılırsa, yayılması veya hastayı öldürmesi engellenebilir." diye ekledi.

Meme Kanserinin Belirtileri

Özkan, meme kanserinin belirtilerini şu şekilde sıraladı: "Meme de cilt değişiklikleri, şekil bozuklukları, koltuk altında ele gelen sertlikler, meme başında koyu ya da kanlı akıntı ve meme ucu derisinde egzamatöz yaralar gibi durumlar görülebilir. Bu bulguların kanser olup olmadığını ispat etmek için hekim muayenesi ve gerekli tetkikler hayati önem taşır."

İleri Evrelerde Tedavi Süreci

Erken tanının önemine değinen Özkan, başarılı bir meme koruyucu cerrahinin mümkün olduğunu belirtti. Aksi takdirde, memenin tamamının alınması ve koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi gerektiğini belirtti. İleri evre kanserlerde ise kemoterapi veya radyoterapi ile tedavi sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Risk Faktörleri ve Tarama Programları

Yaşın ilerlemesiyle meme kanserine yakalanma riskinin arttığını vurgulayan Özkan, 40 ve 50 yaş üzerindeki bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, genetik yatkınlığın da önemli bir etken olduğunu ifade etti. Tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırmak için tarama programlarının uygulandığını dile getirdi.

Mamografi Taramalarının Önemi

Özkan, mamografi taramalarının dünya genelinde meme kanserinden ölüm oranlarını yarıya kadar düşürdüğünü belirterek, "Mamografi taramaları, meme kanserinin erken tanısını ve tedavisini sağlayarak ölümleri azaltmıştır." şeklinde konuştu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Özkan (fotoğrafta), erken teşhis ve tedaviyle meme kanserinden tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.