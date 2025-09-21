Memişoğlu 25 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na Hitap Edecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 25 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'nda 'bulaşıcı olmayan hastalıklar' gündemiyle Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:42
Memişoğlu 25 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na Hitap Edecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu BM 79. Genel Kurulu'nda Konuşacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çalışmalarına katılarak Genel Kurul'a hitap edecek.

25 Eylül'de 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar' Gündemiyle Temsil

Bakan Memişoğlu, 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek oturumda, küresel sağlık gündeminin öncelikli başlıklarından "bulaşıcı olmayan hastalıklar" konusunda Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'ye gitti ve Genel Kurul programı kapsamında Türkiye'nin sağlık politikalarını uluslararası platformda paylaşacak.

Türkiye'nin Koruyucu Sağlık Yaklaşımı ve Projeleri

Memişoğlu, konuşmasında Türkiye'nin koruyucu sağlık yaklaşımını, aile hekimliği uygulamalarını, erken tanı ve tarama programlarını ile bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaları aktaracak.

Ayrıca, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen projelerle vatandaşların daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmasının hedeflendiğini vurgulayacak ve Türkiye'nin sağlık deneyimlerini uluslararası paylaşıma sunacak.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
2
İzmir'de Silahlı Kavga: Konak'ta 1 Ölü, 6 Yaralı
3
Artvin Borçka'da Tarihi Köprünün Yıkılma Anı Kamerada
4
İsrail ordusu Gazze işgalini genişletme hazırlığında: 36. Zırhlı Tümen kente girdi
5
Efkan Ala: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i Tanıması Umut Verici
6
Indianapolis'te silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
7
Yılmaz: Teknoloji Üretmeyen Ülkenin Geleceği Yok | TEKNOFEST

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü