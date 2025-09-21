Memişoğlu 25 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na Hitap Edecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu BM 79. Genel Kurulu'nda Konuşacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çalışmalarına katılarak Genel Kurul'a hitap edecek.

25 Eylül'de 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar' Gündemiyle Temsil

Bakan Memişoğlu, 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek oturumda, küresel sağlık gündeminin öncelikli başlıklarından "bulaşıcı olmayan hastalıklar" konusunda Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'ye gitti ve Genel Kurul programı kapsamında Türkiye'nin sağlık politikalarını uluslararası platformda paylaşacak.

Türkiye'nin Koruyucu Sağlık Yaklaşımı ve Projeleri

Memişoğlu, konuşmasında Türkiye'nin koruyucu sağlık yaklaşımını, aile hekimliği uygulamalarını, erken tanı ve tarama programlarını ile bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaları aktaracak.

Ayrıca, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen projelerle vatandaşların daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmasının hedeflendiğini vurgulayacak ve Türkiye'nin sağlık deneyimlerini uluslararası paylaşıma sunacak.