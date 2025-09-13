Memişoğlu Samsun'da: 'Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz'

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda sağlık, savunma ve birlik vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti tarafından Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Samsun programında konuştu. Memişoğlu, halka daha iyi yaşam ve mutluluk sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Memişoğlu, konuşmasında sağlık alanındaki iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunu iddiayla söylüyorum ama teknolojisini, aynı zamanda bilimini üreteceğiz. Yeni şeyler söyleyeceğiz dünyaya. Buna gücümüz yeter. İrade ortaya koyan bir iktidarız."

24 yıllık dönemi ve tarihsel vurguları hatırlatan Memişoğlu, milletin refahı için koştuklarını ifade etti: "Koşan insanların, dertli olan insanların kazandığı bir dönem yaşıyoruz 24 yıldır. Esasında bu dava 954 yıllık dava. Bu topraklar 1071 yılından itibaren Türk milletinin, bu medeniyetin toprakları. Bunu 1919'da buraya ilk adımını atarak ispatlayan ve bu topraklardan hiç çıkmayacağımızın göstergesi olan istiklal mücadelemizle gösterdi."

"Dünya 5'ten büyüktür" iddiasının peşinde olduklarını belirten Memişoğlu, bu söylemi mevcut sömürü düzeninin değişmesi gerektiği mesajıyla ilişkilendirdi. Konuşmasında, birlik ve üretimin önemine dikkat çekti: "Bugün kişisel menfaatlerin değil, ülkenin ve milletin menfaatlerinin ön tarafta tutulacağı, yeniden ayağa kalkarak bu medeniyetin öncüleri olarak bizlere büyük sorumluluk düşüyor."

Memişoğlu, savunma sanayii ve sağlıkta elde edilen başarılara vurgu yaparak, "Bugün savunma sanayisinde birçok başarı elde etmiş bir toplumuz. Daha da edeceğiz, daha da üreteceğiz. Sağlıkta da aynı şekilde daha da üreteceğiz, yeni şeyler yapacağız." dedi.

Programda ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur da yer aldı.

Memişoğlu, konuşmasını Türkiye'nin dünya sahnesinde etkin bir güç olması ve "iyilik ve barış medeniyeti"nin hakimiyeti için çalışmaya devam edeceklerini belirterek sonlandırdı.

