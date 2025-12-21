Memişoğlu: TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi 21 Şubede Fikirleri Ürüne Dönüştürüyor

Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde oluşturulan ekosistemin, sağlık bilimleri ve teknolojileri alanındaki özgün projeleri desteklediğini duyurdu.

"Fikri teknolojiye, teknolojiyi güce dönüştürüyoruz. TÜSEB bünyesinde oluşturduğumuz güçlü ekosistem sayesinde; sağlık profesyonelleri, akademisyenler, girişimciler ve yenilikçi fikri olan tüm paydaşların, sağlık bilimleri ve teknolojileri alanındaki özgün projelerini destekliyoruz. TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi’nin ülke genelinde, şehir hastanelerimizde hizmet veren 21 şubesinde fikirlerin somut ürüne dönüşüm sürecini başlatıyor. Üreten Sağlık Portalı aracılığıyla tüm paydaşları tek çatı altında buluşturuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda, geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte üretiyoruz."

