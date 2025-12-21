DOLAR
Memişoğlu: TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi 21 Şubede Fikirleri Ürüne Dönüştürüyor

Bakan Memişoğlu, TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi'nin 21 şehir hastanesi şubesinde fikirlerin somut ürüne dönüşüm sürecini başlattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:25
Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde oluşturulan ekosistemin, sağlık bilimleri ve teknolojileri alanındaki özgün projeleri desteklediğini duyurdu.

"Fikri teknolojiye, teknolojiyi güce dönüştürüyoruz. TÜSEB bünyesinde oluşturduğumuz güçlü ekosistem sayesinde; sağlık profesyonelleri, akademisyenler, girişimciler ve yenilikçi fikri olan tüm paydaşların, sağlık bilimleri ve teknolojileri alanındaki özgün projelerini destekliyoruz. TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi’nin ülke genelinde, şehir hastanelerimizde hizmet veren 21 şubesinde fikirlerin somut ürüne dönüşüm sürecini başlatıyor. Üreten Sağlık Portalı aracılığıyla tüm paydaşları tek çatı altında buluşturuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda, geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte üretiyoruz."

TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi'nin 21 şubesi ile fikirlerin somut ürüne dönüşüm sürecinin başlatıldığı vurgulanıyor. Üreten Sağlık Portalı ise tüm paydaşları tek çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

