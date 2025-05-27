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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 21. Milli Eğitim Şurası'nda 4+4+4 Tartışılmalı

Ali Yalçın, 21. Milli Eğitim Şurası'nda 4+4+4 eğitim sisteminin tartışılmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:59
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 21. Milli Eğitim Şurası'nda 4+4+4 Tartışılmalı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 21. Milli Eğitim Şurası için önemli bir çağrıda bulundu. Yalçın, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi ile ilgili yapılan önerilere dikkat çekerek, "Bu şurada en önemli tartışma konusunun bu olması gerektiği yönünde bizim de önerimiz var" dedi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi" sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2012'den bu yana uygulanan 4+4+4 eğitiminin tartışmalara neden olduğunu belirten Yalçın, "Yeni veriler üzerinden bu sistemi yeniden kurgulama ihtiyacı yoğun bir şekilde dillendiriliyor" diye ifade etti.

Eğitim sisteminin meselelerine değinen Yalçın, "Mesleki eğitime önem verilmesi gerektiği en önemli tespitlerden biri oldu. Mesleki eğitimin teşvik edici unsurları yeterli olmamakla birlikte yapısal sorunlara odaklanmak gerektiği artık aşikar" şeklinde konuştu.

Yalçın, eğitim sisteminin öğrencileri akademik liselere yığmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulayarak, mesleki eğitimin arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) olarak 4+4+4 sistemi üzerine odak analiz çalışması yürüttüklerini belirten Yalçın, çalışmanın yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Ayrıca, eğitim fakültelerinin durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Yalçın, müfredatın güncellenmesi ve mezun sayısının dengelenmesi gibi konuların önemli olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra, yükseköğretim ve milli eğitim sisteminin revize edilmesi gerektiğinin altını çizen Yalçın, Milli Eğitim Akademisi uygulamasının yeni tartışmalara yol açabileceğini ortaya koydu.

Yalçın, yükseköğretim mevzuatını sorgulamanın önemine değinerek, insanî yükümlülüklere uygun bir düzenlemenin gerekliliğinin altını çizdi. Ayrıca, üniversitelerde katılımcı yönetim uygulamalarının önemine dikkat çekti ve bu bağlamda örgütlerin görüşlerinin alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve İbn Haldun Üniversitesi...

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve İbn Haldun Üniversitesi...

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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