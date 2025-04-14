Memur-Sen Kamu Personel Sistemi Raporunu Açıkladı

Ali Yalçın: Kamu Personel Sistemi Karmaşık ve Dağınık

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu personel sistemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aradan geçen 65 yıllık süreç içerisinde sistemin, ruhuna ve özüne uygun olmadan yapılan ekleme, çıkarma ve düzeltmelerle karmaşık ve dağınık bir alana döndüğünü görüyoruz." dedi.

Raporun Detayları ve Önemli Başlıklar

Memur-Sen Konfederasyonu, kamu personelinin yaşadığı sorunları ele almak ve beklenen düzenlemeleri geliştirmek amacıyla Kamu Personel Sistemi Raporu oluşturdu. Raporun tanıtımı, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Yalçın, söz konusu raporda teşkilat biçimleri, görev ve sorumluluklar ile disiplin hükümleri gibi önemli konulara yer verildiğini aktardı. Raporun 11 bölümden oluştuğunu vurguladı.

Sorunların Çözüm Merkezi: Kamu Personeli Danışma Kurulu

Yalçın, kamu personel rejimine dair tekliflerin 4688 sayılı kanun ile eş değer olarak hazırlandığını belirterek, "Bu sorunların çözüm merkezi aslında Kamu Personeli Danışma Kuruludur. Ancak bugüne kadar bu masa işlevselliğini ve çözüm üretme kapasitesini gösteremedi." şeklinde konuştu.

Öneriler ve Yapılması Gerekenler

Kamu personel sistemi hakkında önemli önerilerde bulunan Yalçın, şu başlıkları dile getirdi:

Toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması,

Mülakatın tamamen kaldırılması,

Kadro ve statülerin netleştirilmesi,

Disiplin suç ve cezalarının düzenlenmesi,

Kamu görevlilerine karşı artan şiddet olaylarını engellemek için güçlü denetim mekanizmaları kurulması.

Yalçın, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatarak, aileyi destekleyici önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Aylık bağlama oranının artırılması ve emekli aylığının çalışırken alınan maaşın %75'inin altında olmaması gerektiğini ifade eden Yalçın, gelir vergisi oranının %15'e sabitlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), kamu personelinin yaşadığı sorunların giderilmesi ve yeni süreçte hayata geçirilmesini bekledikleri düzenlemelere ilişkin Kamu Personel Sistemi Raporu hazırladı. Rapor, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada) tarafından Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), kamu personelinin yaşadığı sorunların giderilmesi ve yeni süreçte hayata geçirilmesini bekledikleri düzenlemelere ilişkin Kamu Personel Sistemi Raporu hazırladı. Rapor, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada) tarafından Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.