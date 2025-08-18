DOLAR
Memur Sendikaları Ankara'da Miting: Memur-Sen Hazine Önüne Yürüdü

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi teklifine karşı Anadolu Meydanı'nda toplandı; Ali Yalçın Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüdü.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:06
Memur Sendikaları Ankara'da Miting: Memur-Sen Hazine Önüne Yürüdü

Memur Sendikaları Ankara'da Miting: Memur-Sen Hazine Önüne Yürüdü

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifine karşı Anadolu Meydanı'nda miting düzenledi.

Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanan üyeler, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Anadolu Meydanı'na yürüdü. Sloganlar atarak yürüyen gruptakiler, üzerinde "Noterlik yapan hakeme hayır", "Öğretmene değer, her şeye değer", "Biz masada çözelim dedik, teklifiniz sahayı gösterdi" yazılı pankartlar taşıdı.

Anadolu Meydanı'ndaki mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sunulan teklifin beklentileri karşılamadığını ifade etti.

Mitingin ardından Yalçın ve beraberindeki sendika başkanları, Dikmen Caddesi'nde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüdü. Yalçın burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bakın bu toplu sözleşmede biz çok önemli bir soruna dikkati çekiyoruz. Diyoruz ki, kamuda çalışanlar arasında ücret dengesizliği, gelir adaletsizliği oluştu. Dolayısıyla bu gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmanın yolu sözleşme masasına kamu işvereninin doğru düzgün teklifle gelmesidir."

Ardından Yalçın ve beraberindeki sendika başkanları bakanlığa girerek tekliflerini iletti.

Öte yandan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de Anıtpark'ta toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, verilen zamma razı olmadıklarını belirtti.

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifine...

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifine karşı Anadolu Meydanı'nda miting düzenledi. Memur-Sen ve bağlı sendika üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanarak, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Anadolu Meydanı'na yürüdü.

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifine...

