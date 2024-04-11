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Memur ve emekli maaş zammı tahmini geldi

Mayıs ayı enflasyon tahmini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yüzde 73 olarak açıklandı. Bu tahmine göre 2024'ün 6 aylık enflasyonunun yüzde 24 olması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 15:01
Memur ve emekli maaş zammı tahmini geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini, memurlar ve emekliler arasında maaş hesaplamalarını hızlandırdı. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 7.3, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24 seviyesinde olması öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği tavsiye mektubunda da ilk ipucu verilmişti. "Baz etkisiyle Mayıs ayında enflasyonun yüzde 7.3 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" ifadesiyle zam oranlarına dair bir öngörüde bulunulmuştu.

Bu tahminlere göre, 2024'ün ilk 6 ayındaki enflasyonun yüzde 24 seviyesinde çıkması bekleniyor. Bu oran, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına direkt olarak yansıyacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 7.39'luk enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 19 zam alacaklar.

Ocak ayında memur maaşı zam oranının, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranından yaklaşık yüzde 12 daha fazla olduğu hatırlanıyor. Ancak daha sonra zam oranları eşitlendi. Temmuz ayında ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, memur zam oranından daha yüksek olması bekleniyor.

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