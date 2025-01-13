Menajer Ayşe Barım'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Menajer Ayşe Barım'a soruşturma nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma, sosyal medya iddiaları üzerine başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:36
Menajer Ayşe Barım'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Menajer Ayşe Barım'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulandı

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Soruşturma Süreci Başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar üzerine resen başlatıldı. Barım'ın, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yaptığı belirtilmektedir.

Sektördeki Tartışmalar

Özellikle sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve karşıt görüşteki oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı yönündeki iddialar ile gündeme gelen Barım, bu suçlamalar doğrultusunda hakkında başlatılan soruşturma ile dikkat çekiyor.

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