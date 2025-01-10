Menajer Ayşe Barım Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ayşe Barım Hakkında Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada yayımlanan haberlerdeki iddialar doğrultusunda resen bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini üstelenen Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve iddiaları ihbar olarak değerlendirerek harekete geçti.

Resen Soruşturmanın Nedeni

Başsavcılık, maddi gerçeğin ortaya çıkması adına gerekli tüm soruşturma süreçlerinin başlatıldığını belirtti. Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ve kendisine karşı çıkan bazı oyuncuların piyasadan uzaklaştırıldığına dair suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Barım’ın daha önce birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yaptığı biliniyor. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.