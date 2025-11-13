Menopoz Sonrası Obezite Meme Kanseri Riskini Artırıyor

Prof. Dr. Adnan Çalık: Menopoz sonrası fazla kilo ve büyük meme hacmi meme kanseri riskini yükseltir; dengeli beslenme ve fiziksel aktivite önemlidir.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:23
Prof. Dr. Adnan Çalık uyardı

İmperial Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çalık, menopoz sonrası dönemde fazla kilonun meme kanseri riskini artırabileceğine dikkat çekti. Çalık, Türkiye’de obezite oranlarının artmasının kadın sağlığını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Çalık, meme hacminin genel olarak vücut hacmiyle doğru orantılı olduğunu belirterek, kilolu bireylerde meme hacminin de genellikle daha büyük olduğunu ve ‘‘Büyük meme hacmine sahip kadınlarda meme kanseri görülme ihtimali normal kilodaki bireylere göre biraz daha yüksek olabilmektedir’’ dedi.

Meme kanserinin en önemli risk faktörünün genetik yatkınlık olduğunu ifade eden Çalık, bunu ailevi öykünün izlediğini belirtti. Türkiye’deki ortalama insan profiline ilişkin değerlendirmesinde toplumun yaklaşık üçte ikisinin kilolu, üçte birinin ise obez (vücut kitle indeksi 30’un üzerinde) olduğunu aktardı.

Çalık, menopoz sonrası yumurtalıkların görevini bırakmasıyla östrojen salınımının azaldığını, ancak kilolu bireylerde yağ dokusunun da östrojen salgılayabildiğini söyleyerek, bu durumun fazla kilolu ve büyük meme hacmine sahip kadınlarda risk artışına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Türkiye ortalamasıyla ilgili olarak Çalık, ‘‘Nüfusun yaklaşık üçte birinin vücut kitle indeksinin 30-35’in üzerinde olduğu görülüyor. Benim gözlemim, Karadeniz Bölgesi’nin de bu ortalamanın içinde yer aldığı yönünde’’ diye konuştu.

Kilo kontrolü ve kanser riskini azaltmak için dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemine değinen Çalık, sağlıklı beslenmeyi vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri yeterli miktarda almak, fazlasını almamak ve eksik bırakmamak şeklinde tanımladı. Çalık, günlük ortalama bazal kalori ihtiyacının yaklaşık 1.200 kalori olduğunu; üç öğünle ortalama 2.000–2.500 kalori alındığını, fazlanın yağ olarak depolandığını belirtti.

Bu nedenle hareket etmenin, çalışmanın ya da kas aktivitesi yapmanın vücudun fazla kaloriyi yakmasını sağladığını vurgulayan Çalık, özellikle kilolarına dikkat etmeleri, dengeli beslenmeleri ve diyetlerine özenle uymalarını tavsiye etti.

