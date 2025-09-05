DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor

Menteşe Belediyesi, okulları baştan aşağı yeniledi; kırtasiye ve arıtma suyu desteğiyle binlerce öğrenci yeni eğitim yılına modern ve güvenli okullarda başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:54
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor

Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala Menteşe genelinde hazırlıklar tamamlandı. Menteşe Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla, binlerce öğrenci tatil dönüşünde modern, güvenli ve sağlıklı bir okul manzarasıyla karşılaşacak.

Okullar Yeni Çehresine Kavuştu

Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz tatili boyunca okulları adeta şantiyeye çevirerek kapsamlı bakım ve onarım gerçekleştirdi. Okulların simgesi olan Atatürk büstleri ve bayrak direkleri yenilenirken, giriş kapıları elden geçirildi ve hem iç hem dış cepheler taze renklerle canlandırıldı.

Sınıflarda ve koridorlarda yapılan tadilatlar eğitim alanlarını daha kullanışlı hale getirirken, bahçelerdeki yıpranmış parke taşları yenilendi. Basketbol potaları ve kale direkleri gibi spor ekipmanlarının bakımları titizlikle yapıldı; çevre temizliği, otların alınması ve ağaç budama çalışmalarıyla estetik ve güvenlik artırıldı.

Kırtasiye ve Su Desteği

Belediyenin desteği fiziksel düzenlemelerle sınırlı kalmadı. Kırsal mahallelerdeki öğrencilere yönelik, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hazırlanan temel kırtasiye malzemeli çantalar dağıtıldı. Bu uygulama, ailelerin eğitim masraflarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca okullardan gelen talepler doğrultusunda arıtma suyu sistemleri monte edilerek öğrencilerin sağlıklı içme suyuna erişimi kolaylaştırıldı. Belediye, yıl içinde düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler için de masa, sandalye ve çadır gibi lojistik destekler sağlayarak eğitimin her alanında varlığını hissettirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire