Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala Menteşe genelinde hazırlıklar tamamlandı. Menteşe Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla, binlerce öğrenci tatil dönüşünde modern, güvenli ve sağlıklı bir okul manzarasıyla karşılaşacak.

Okullar Yeni Çehresine Kavuştu

Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz tatili boyunca okulları adeta şantiyeye çevirerek kapsamlı bakım ve onarım gerçekleştirdi. Okulların simgesi olan Atatürk büstleri ve bayrak direkleri yenilenirken, giriş kapıları elden geçirildi ve hem iç hem dış cepheler taze renklerle canlandırıldı.

Sınıflarda ve koridorlarda yapılan tadilatlar eğitim alanlarını daha kullanışlı hale getirirken, bahçelerdeki yıpranmış parke taşları yenilendi. Basketbol potaları ve kale direkleri gibi spor ekipmanlarının bakımları titizlikle yapıldı; çevre temizliği, otların alınması ve ağaç budama çalışmalarıyla estetik ve güvenlik artırıldı.

Kırtasiye ve Su Desteği

Belediyenin desteği fiziksel düzenlemelerle sınırlı kalmadı. Kırsal mahallelerdeki öğrencilere yönelik, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hazırlanan temel kırtasiye malzemeli çantalar dağıtıldı. Bu uygulama, ailelerin eğitim masraflarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca okullardan gelen talepler doğrultusunda arıtma suyu sistemleri monte edilerek öğrencilerin sağlıklı içme suyuna erişimi kolaylaştırıldı. Belediye, yıl içinde düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler için de masa, sandalye ve çadır gibi lojistik destekler sağlayarak eğitimin her alanında varlığını hissettirdi.