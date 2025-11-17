Menteşe'de 19 Kasım'da Üç Açılış: Özel Güneş, Teknoloji Merkezi ve Kötekli Lokantası

Menteşe'de 19 Kasım'da Üç Açılış

Menteşe Belediyesi, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü üç önemli tesisin resmi açılışını gerçekleştirecek: Özel Güneş Gündüz Bakımevi, Teknoloji ve Gençlik Merkezi ve Kötekli Kent Lokantası.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras açılışlarla ilgili, "Menteşe Belediyesi olarak halkımıza dokunan projelere imza atmaya devam ediyoruz. 19 Kasım tarihinde yapacağımız açılışlarımıza tüm halkımızı bekliyoruz. " dedi.

Özel Güneş Gündüz Bakımevi

Açılış 16.30'da Bayır Mahallesi'ndeki Özel Güneş Gündüz Bakımevi'nde yapılacak.

Sevgi dolu eğitim anlayışıyla hizmet verecek bakımevi, 26-65 aylık çocuklar için özel olarak tasarlandı. Güvenli, ulaşılabilir ve modern bir eğitim ortamı sunan kreş; geniş sınıfları, oyun alanları ve nitelikli öğretmen kadrosuyla çocuklara çağdaş bir gelişim ortamı sağlayacak.

Teknoloji ve Gençlik Merkezi

Açılış 18.00'de Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Gençlere teknolojiye erişim ve üretim imkânı sunacak merkezde; ortak çalışma alanı, sanal gerçeklik deneyim odası, 3D Print & Maker Lab ve dijital içerik üretim stüdyosu yer alıyor. Merkez, gençlerin proje geliştirebileceği, dijital beceriler kazanabileceği ve yenilikçi bir buluşma noktası olacak.

Kötekli Kent Lokantası

Hâlihazırda hizmet veren Kötekli Kent Lokantası'nın resmi açılışı 19.30'da yapılacak. MSKÜ yerleşkesinin bulunduğu ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli'deki kent lokantası, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemekleri ile hizmet veriyor.

Başkan Köksal Aras halka davet ederek şunları söyledi: "Çocuklarımız için güvenli huzurlu bir eğitim ortamı, gençlerimiz için teknolojiye erişim imkânı, öğrencilerimiz için ise sağlıklı ve uygun fiyatlı bir sofranın resmi açılışını aynı günde yapıyoruz. Bu heyecanı birlikte paylaşmak için tüm halkımızı açılışlarımıza bekliyoruz" dedi.

MENTEŞE BELEDİYESİ, ÖZEL GÜNEŞ GÜNDÜZ BAKIMEVİ, TEKNOLOJİ VE GENÇLİK MERKEZİ İLE KÖTEKLİ KENT LOKANTASI’NIN RESMİ AÇILIŞLARINI 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEK.