Menteşe'de 19 Kasım'da Üç Açılış: Özel Güneş, Teknoloji Merkezi ve Kötekli Lokantası

Menteşe Belediyesi, 19 Kasım 2025'te Özel Güneş Gündüz Bakımevi, Teknoloji ve Gençlik Merkezi ve Kötekli Kent Lokantası'nın resmi açılışını gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:27
Menteşe'de 19 Kasım'da Üç Açılış: Özel Güneş, Teknoloji Merkezi ve Kötekli Lokantası

Menteşe'de 19 Kasım'da Üç Açılış

Menteşe Belediyesi, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü üç önemli tesisin resmi açılışını gerçekleştirecek: Özel Güneş Gündüz Bakımevi, Teknoloji ve Gençlik Merkezi ve Kötekli Kent Lokantası.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras açılışlarla ilgili, "Menteşe Belediyesi olarak halkımıza dokunan projelere imza atmaya devam ediyoruz. 19 Kasım tarihinde yapacağımız açılışlarımıza tüm halkımızı bekliyoruz. " dedi.

Özel Güneş Gündüz Bakımevi

Açılış 16.30'da Bayır Mahallesi'ndeki Özel Güneş Gündüz Bakımevi'nde yapılacak.

Sevgi dolu eğitim anlayışıyla hizmet verecek bakımevi, 26-65 aylık çocuklar için özel olarak tasarlandı. Güvenli, ulaşılabilir ve modern bir eğitim ortamı sunan kreş; geniş sınıfları, oyun alanları ve nitelikli öğretmen kadrosuyla çocuklara çağdaş bir gelişim ortamı sağlayacak.

Teknoloji ve Gençlik Merkezi

Açılış 18.00'de Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Gençlere teknolojiye erişim ve üretim imkânı sunacak merkezde; ortak çalışma alanı, sanal gerçeklik deneyim odası, 3D Print & Maker Lab ve dijital içerik üretim stüdyosu yer alıyor. Merkez, gençlerin proje geliştirebileceği, dijital beceriler kazanabileceği ve yenilikçi bir buluşma noktası olacak.

Kötekli Kent Lokantası

Hâlihazırda hizmet veren Kötekli Kent Lokantası'nın resmi açılışı 19.30'da yapılacak. MSKÜ yerleşkesinin bulunduğu ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli'deki kent lokantası, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemekleri ile hizmet veriyor.

Başkan Köksal Aras halka davet ederek şunları söyledi: "Çocuklarımız için güvenli huzurlu bir eğitim ortamı, gençlerimiz için teknolojiye erişim imkânı, öğrencilerimiz için ise sağlıklı ve uygun fiyatlı bir sofranın resmi açılışını aynı günde yapıyoruz. Bu heyecanı birlikte paylaşmak için tüm halkımızı açılışlarımıza bekliyoruz" dedi.

MENTEŞE BELEDİYESİ, ÖZEL GÜNEŞ GÜNDÜZ BAKIMEVİ, TEKNOLOJİ VE GENÇLİK MERKEZİ İLE KÖTEKLİ KENT...

MENTEŞE BELEDİYESİ, ÖZEL GÜNEŞ GÜNDÜZ BAKIMEVİ, TEKNOLOJİ VE GENÇLİK MERKEZİ İLE KÖTEKLİ KENT LOKANTASI’NIN RESMİ AÇILIŞLARINI 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEK.

MENTEŞE BELEDİYESİ, ÖZEL GÜNEŞ GÜNDÜZ BAKIMEVİ, TEKNOLOJİ VE GENÇLİK MERKEZİ İLE KÖTEKLİ KENT...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza
4
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
5
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
6
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler