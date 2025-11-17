Menteşe’de Alkollü Sürücü Direğe Çarptı: 1’i Ağır 2 Yaralı

Menteşe'de alkollü sürücünün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı; sürücünün alkolü 138 promil çıktı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 20:12
Muğla’nın Menteşe ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi.

Kaza ve müdahale

Akkaya yolu üzerinde 48 AL 076 plakalı aracıyla seyreden M.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve alkol testi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücünün hafif yaralandığı, yanında bulunan kızının ise ağır yaralı olduğu bildirildi. Olay yerinde yapılan alkol testinde M.A.’nın 138 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

