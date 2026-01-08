Menteşe'de 'Her Çocuk İçin Bir Sanat' Okullara Sanat Taşıyor

Muğla Menteşe'de, Uluslararası Gençlik Merkezi'nin "Merkezim Her Yerde" projesiyle düzenlenen "Her Çocuk İçin Bir Sanat" atölyeleri çocukları resim, seramik ve ebru ile buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:54
Uluslararası Gençlik Merkezi'nin "Merkezim Her Yerde" programı kapsamında

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri, çocukları sanatın iyileştirici ve geliştirici gücüyle buluşturuyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkez, gençlerin sosyal gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Program çerçevesinde hayata geçirilen "Her Çocuk İçin Bir Sanat" atölyeleri, ilçedeki okullarda öğrencilerle buluşuyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyelerde resim, seramik ve ebru üzerine uygulamalı eğitimler veriliyor. Sanatı okul ortamına taşıyan bu etkinlikler sayesinde çocuklar, günlük ders yoğunluğunun arasında estetik bir mola verme şansı yakalıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük bir heyecanla karşılanan proje, sanatın birleştirici gücünü okul duvarlarının dışına taşıyor. Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen bu tür sanatsal faaliyetlerin önümüzdeki dönemde daha fazla okulda ve daha geniş bir kitleye ulaşarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

