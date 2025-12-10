Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri

Menteşe'de Okul Kantinleri Kapsamlı Denetlendi

Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyon ile birlikte ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde: işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, odalardan alınmış fiyat listeleri, ürünlerin fiyat etiketleri, genel ve gıda hijyeni, işletme kayıt belgeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri, satılan gıdaların mevzuata uygunluğu ile güvenlik ekipmanları titizlikle kontrol edildi.

Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimleri, zincir marketlerde fiyat uyum denetimleri ve kasaplarda ürün güvenliği kontrolleri yapmıştı. En son sosyo-kültürel alana kurulan pazar yerinde de etiket kontrolü gerçekleştirerek, etiket uygunluğu bulunmayan ürünler için pazarcıları uyarmış ve düzen sağlamışlardı.

Bu kapsamlı denetimlerin devamı olarak, Belediye ekipleri bugün İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte okul kantinlerini denetledi.

Başkan Köksal Aras: "Eğitim yuvası okullarımızda beslenme de güvenli olmalı"

Başkan Gonca Köksal Aras, denetimlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Okullar eğitim yuvaların olmalarının yanı sıra, aynı zamanda günlük beslenmenin gerçekleştiği güvenli alanlardır. Kantinlerimizin temiz, hijyenik, kurallara uygun ve sağlıklı gıda satışının gerçekleştiği yerler olması, çocuklarımızın gelişimi açısından hayati önem taşıyor. Çocuklarımızın sağlığını korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ifade eden Başkan Köksal Aras, "Tüketicinin güvenliği, işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması konusunda kararlıyız" dedi.

