DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,62 -0,11%
ALTIN
5.750,72 0,23%
BITCOIN
3.922.054,44 1,05%

Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri

Menteşe Belediyesi ve ilgili müdürlükler, okul kantinlerinde ruhsat, hijyen, etiket ve son kullanma tarihi kontrolleri yaptı; denetimler periyodik olarak sürecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:35
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri

Menteşe'de Okul Kantinleri Kapsamlı Denetlendi

Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyon ile birlikte ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde: işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, odalardan alınmış fiyat listeleri, ürünlerin fiyat etiketleri, genel ve gıda hijyeni, işletme kayıt belgeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri, satılan gıdaların mevzuata uygunluğu ile güvenlik ekipmanları titizlikle kontrol edildi.

Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimleri, zincir marketlerde fiyat uyum denetimleri ve kasaplarda ürün güvenliği kontrolleri yapmıştı. En son sosyo-kültürel alana kurulan pazar yerinde de etiket kontrolü gerçekleştirerek, etiket uygunluğu bulunmayan ürünler için pazarcıları uyarmış ve düzen sağlamışlardı.

Bu kapsamlı denetimlerin devamı olarak, Belediye ekipleri bugün İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte okul kantinlerini denetledi.

Başkan Köksal Aras: "Eğitim yuvası okullarımızda beslenme de güvenli olmalı"

Başkan Gonca Köksal Aras, denetimlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Okullar eğitim yuvaların olmalarının yanı sıra, aynı zamanda günlük beslenmenin gerçekleştiği güvenli alanlardır. Kantinlerimizin temiz, hijyenik, kurallara uygun ve sağlıklı gıda satışının gerçekleştiği yerler olması, çocuklarımızın gelişimi açısından hayati önem taşıyor. Çocuklarımızın sağlığını korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ifade eden Başkan Köksal Aras, "Tüketicinin güvenliği, işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması konusunda kararlıyız" dedi.

MENTEŞE BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, MENTEŞE İLÇE TARIM VE ORMAN...

MENTEŞE BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, MENTEŞE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VE MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN OLUŞAN KOMİSYON İLE BİRLİKTE OKUL KANTİNLERİNDE DENETİM YAPTI.

MENTEŞE BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, MENTEŞE İLÇE TARIM VE ORMAN...

İLGİLİ HABERLER

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu
3
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
4
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
5
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
6
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
7
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi