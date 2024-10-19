Menteşe'de Yangınla Mücadelenin Kahramanları: Köylüler

Menteşe'deki Yangınla Mücadele

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem kara hem de hava ekipleri tarafından yoğun müdahale sürüyor. Yangının seyrini değiştiren rüzgar, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabalarını zorlaştırıyor.

Köylülerin Cansiparane Desteği

Yangın söndürme çalışmalarına büyük destek veren köylüler, traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopter ekiplerine yardımcı oluyor. Özellikle Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan yangına anında müdahale ediliyor.

Kuyulardan alınan su, Kıran ve Sarnıç Mahalleleri arasındaki yangın göletine taşınıyor. Yaklaşık 100 traktör, bu göleti sürekli doldurarak helikopterlerin su alımını kolaylaştırıyor.

Yangınla Mücadelede Güç Birliği

Yangınla mücadelede 480 personel, 77 araç, 93 arazöz, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı görev alıyor. Civardaki illerden gelen destek ekiplerle birlikte yangının kontrol altına alınması için geniş çaplı bir mücadele sürdürülüyor. Köylülerin fedakarlığı, yangın söndürme çalışmalarında büyük önem taşıyor ve bu dayanışma ruhu, zorlu koşullar altında bile umudu artırıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.