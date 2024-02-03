Meral Akşener, ablası Mualla Özen’i kaybetti! İşte cenazenin detayları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'in vefatı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Zorlu, şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız Meral Akşener’in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. C

enazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit’in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir



